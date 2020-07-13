WWE güreşcisi Charlotte Flair'in slikonları patladı

Kendisi gibi güreşçi olan Nia Jax'ın ropörtaj sırasında saldırıya uğrayan WWE güreşcisi Charlotte Flair dirseğinden yaralandı.Güreşcinin spora yaklaşık 8 ay ara vermesi bekleniyordu. Ancak Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulunan Flair, uzun bir süre ringlerde olmayacağının gerçek nedenini açıkladı. Flair, yaptığı paylaşımlarda silikon zehirlenmesi yaşadığını ve tedavinin uzun süreceğini duyurdu.

"SLİKON ZEHİRLENMESİ"

WWE'de 10 kez şampiyon olarak önemli bir başarıya ulaşan güreşçi Charlotte içinde bulunduğu durumu şu şekilde açıkladı:"Klimam bozuldu ve biraz olsun boş vaktim var. Bu tweetler belki başınızı döndürecek ama estetik ameliyatı ve göğüsler hakkında konuşacağım.Tüm dünyanın bu konu hakkında bir fikri olması, buna izin verdiğimden daha çok beni rahatsız ediyor.Doktora olan ziyaretimiz ise olası nedenin silikon zehirlenmesi olduğunu ve implantlarımın bir süredir akıntı yaptığını söyledi. Bu, doktorun gördüğü en kötü vakaydı.Netleştirmek adına: Şu an silikon zehirlenmesi yaşamıyorum. Bu, bir önceki ameliyattan dolayı oluşan durumu düzeltmek için yapılan estetik ameliyatı.Hazır olduğumda döneceğim. Vücudum da dinlenmiş olacak. Zihnim de sadece mirasıma ve kariyerime odaklanacak. Daha iyi olmak için bu işe odaklandım, her zaman daha iyisi olmak için."

