Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü! Göklere çıkardı...

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid-Juventus maçında karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

Emre Şen
Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalya'nın Juventus takımına karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in takımın eski oyuncularından Mesut Özil'in oyun stiline yakın olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Alonso, "Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslarda oynama yeteneği vardı. Mesut da öyle. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Ondan çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Xabi Alonso ayrıca rakip Juventus'un çok tehlikeli bir takım olduğunu ve dikkatli olacaklarını aktardı.

İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." dedi.

Avrupa futbolunun iki büyük takımı Real Madrid ve Juventus bu zamana kadar 21 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Madrid'in 10, Juventus'un 9'a galibiyeti bulunurken, iki maçta beraberlikle sona erdi.

