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Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı

İspanyol devi Real Madrid’in başına geçen Xabi Alonso, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Madrid ekibi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran’da Al Hilal ile karşılaşacak.

Xabi Alonso, Real Madrid ile ilk antrenmanına çıktı
Berker İşleyen

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sezon sonu itibarıyla Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması sonrası Xabi Alonso göreve getirilmişti. İspanyol teknik adam, 2009-2014 yılları arasında formasını giydiği eflatun-beyazlıların teknik patronu olarak yeni sezona başlayacak.

Madrid ekibi ilk kez top başı yaparken, milli futbolcu Arda Güler’in de dahil olduğu milli takımlara giden oyunculardan yoksun başladı. Antrenman fiziksel çalışmayla başlarken, oyuncular daha sonra orta sahada ve tüm sahada topa sahip olma, top kontrolü ve pres üzerine odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. İdman koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Eflatun-beyazlılarda Militao, Courtois, Carvajal, Alaba ve Brahim Diaz, antrenmanın bir kısmında takımda yer aldı.

Rüdiger, Mendy, Endrick ve Camavinga’nın tedavileri sürerken, Valverde ise tesislerde bireysel çalışma yaptı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA İLK RAKİP AL HİLAL

FIFA tarafından bu yıl format değişikliğine gidilen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılacak. Real Madrid de ilk maçında 18 Haziran Çarşamba günü Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Madrid ekibi, 22 Haziran’da Pachuca, 27 Haziran’da Salzburg ile mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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