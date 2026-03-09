SPOR

Xavi, Laporta'nın Messi'nin Barcelona'ya dönüşünü engellediğini söyledi

FC Barcelona’nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi’nin 2023’te kulübe dönmeye çok yakın olduğunu ancak başkan Joan Laporta’nın transferi veto ettiğini öne sürdü. Xavi’ye göre gerekli onaylar alınmasına rağmen Laporta’nın endişeleri nedeniyle anlaşma iptal edildi ve Messi kariyerine Inter Miami CF’de devam etti.

Cevdet Berker İşleyen

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı.

"MESSI'Yİ İSTEMEDİ"

Ona göre, Lionel Messi'nin 2023'te kulübe dönüşü neredeyse kesinleşmişti ancak Laporta transfere şahsen veto etti. Xavi, La Liga yönetiminin oyuncunun tesciline izin vermesine rağmen başkanın çeşitli bahanelerle anlaşmayı bozduğunu vurguladı.

"BABASI BİLE GÖRÜŞTÜ"

Xavi, Messi ile birkaç aydır görüştüğünü ve oyuncunun Barcelona'ya dönmeye çok istekli olduğunu belirtti. Teknik direktör, Messi'nin babası Jorge ile bile konuştu ve bu transferi efsanevi bir son olarak görüyordu. Ancak Laporta, Messi'nin dönüşünün kendisine karşı bir savaşa yol açacağını söyleyerek transferi durdurdu. Sonuç olarak, Arjantinli yıldız Inter Miami'ye katılmak zorunda kaldı.

"ASLA DÖNMEYECEK"

Bu olaylar Xavi ve Messi arasındaki ilişkileri de olumsuz etkiledi. Messi başlangıçta Xavi'nin de bu planın içinde olduğunu düşündü ancak durum daha sonra netleşti. Xavi, Messi'nin artık Barcelona'ya asla dönmeyeceğini, bunun nedeninin finansal sorunlar değil, Laporta'nın isteksizliği olduğunu ekledi.

