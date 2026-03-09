Xavi, Laporta'nın Messi'nin Barcelona'ya dönüşünü engellediğini söyledi

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı.

Ona göre, Lionel Messi'nin 2023'te kulübe dönüşü neredeyse kesinleşmişti ancak Laporta transfere şahsen veto etti. Xavi, La Liga yönetiminin oyuncunun tesciline izin vermesine rağmen başkanın çeşitli bahanelerle anlaşmayı bozduğunu vurguladı.

"BABASI BİLE GÖRÜŞTÜ"

Xavi, Messi ile birkaç aydır görüştüğünü ve oyuncunun Barcelona'ya dönmeye çok istekli olduğunu belirtti. Teknik direktör, Messi'nin babası Jorge ile bile konuştu ve bu transferi efsanevi bir son olarak görüyordu. Ancak Laporta, Messi'nin dönüşünün kendisine karşı bir savaşa yol açacağını söyleyerek transferi durdurdu. Sonuç olarak, Arjantinli yıldız Inter Miami'ye katılmak zorunda kaldı.

"ASLA DÖNMEYECEK"

Bu olaylar Xavi ve Messi arasındaki ilişkileri de olumsuz etkiledi. Messi başlangıçta Xavi'nin de bu planın içinde olduğunu düşündü ancak durum daha sonra netleşti. Xavi, Messi'nin artık Barcelona'ya asla dönmeyeceğini, bunun nedeninin finansal sorunlar değil, Laporta'nın isteksizliği olduğunu ekledi.