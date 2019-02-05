Xbox Live’ın yeni platformu belli oldu

Microsoft, oyuncuların Xbox hesaplarını yönetmeleri, mesajlaşması ve başarılarını görüntülemesi için iOS ve Android platformlarında Xbox uygulamasını sürekli yeni özellikler ile güncelliyordu. Firma şimdi de bu uygulamasını iOS ve Android dışında bir platforma getirmek için kolları sıvamış durumda.

Microsoft’un 18 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Game Developers Conference 2019 etkinliğinde Xbox uygulamasını Nintendo Switch‘e de getireceğini duyuracağı söyleniyor. Xbox uygulaması sayesinde Nintendo Switch üzerinden hesabınızı yönetebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Windows 10’daki Xbox uygulaması sayesinde; PS4’ün Remote Play özelliği gibi bir sistem ile Xbox’taki oyunu PC’ye Stream edebiliyordunuz. Eğer Microsoft bu özelliği Switch’e getirebilirse efsane olur. Düşünsenize Xbox One oyunlarını evinizin içerisinde Nintendo Switch’te oynuyorsunuz. Muhteşem olmaz mı ama?

Ancak Microsoft böyle bir hamle yapsa bile, uygulama Stream SDK’sını içerdiği halde Nintendo tarafından onaylanmayacaktır. Nintendo da kendince haklı. Hangi firma rakip firmanın oyunlarını stream ederek oynatmak ister ki?

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