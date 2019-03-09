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Xbox One sahiplerini sevindiren duyuru

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

EA Access sistemine yeni bir oyun daha eklendi. EA Sports, NBA Live 19 oyununun sistem kütüphanesine eklendiğini duyurdu.

Xbox One sahiplerini sevindiren duyuru

Microsoft’un bu nesildeki en önemli silahı yeni geliştirdiği servisler oldu. Xbox Game Pass ile sektördeki pek çok isme de ilham kaynağı olan Microsoft, muhtemelen bir sonraki nesilde yeni servisleriyle farklı işler yapacak.

Xbox One kullanıcıları için Xbox Game Pass kadar önemli olan servislerden bir diğeri de EA Access. Bu servisin sistemi de Game Pass ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Ülkemizde senelik abonelik fiyatı 65TL olan EA Access sayesinde pek çok EA oyununu ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ayrıca yeni çıkan ya da çıkacak olan EA oyunlarına da önceden erişim şansınız oluyor. Böylece oyun daha raflardaki yerini almadan deneyimleme şansına sahip oluyorsunuz. Elbette bunların bir sınırı var. Örneğin yeni bir EA oyununu satışa sunulmadan 10 saat boyunca oynama şansınız mevcut.
Ayrıca bu yapım satışa sunulduktan sonra yüzde 10 ile satın alabiliyorsunuz.

Ya da sabrederek oyunun sistem kütüphanesine ücretsiz bir şekilde eklenmesini bekleyebilirsiniz. Zira EA Access kütüphanesine eklenen her oyunu hiç bir ekstra ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Örneğin EA geçtiğimiz günlerde NBA Live 19’un EA Access kütüphanesine eklendiğini açıkladı. Bu şu anlama geliyor. Normalde 300 küsür TL’den satılan NBA Live 19’u artık ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one EA Sports NBA Live 19

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