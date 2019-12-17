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Xiaomi katlanabilir akıllı telefonlar merak uyandırıyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar sayesinde hayatımızda önemli bir yer edinen Xiaomi katlanabilir akıllı telefonlar için kolları sıvadı.

Xiaomi katlanabilir akıllı telefonlar merak uyandırıyor

Katlanabilir ekran teknolojisi ilk olarak Samsung tarafından denendi ve kötü sonuçlar elde edildi. Hemen sonrasında Huawei şirketi de kendi akıllı katlanabilir telefonlarına evet dediğini söyledi. Apple bu konuda biraz geri dursa bile diğer şirketler yatırımlarını yapmaya ısrarla devam etti. Xiaomi firması ise bu konuda patent alan kuruluşlar içerisinde yer aldı.

Yeni bir Xiaomi patenti, Dünya Fikir Mülkiyeti Ofisi’nde ortaya çıktı ve öncelikle tasarım olarak biraz ilginç olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer burada görüntülenmeseydi böyle bir akıllı telefondan haberdar olamayacaktık.

Bildiğiniz üzere Xiaomi kuruluşu genellikle uygun fiyatlı ürünler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle yeni yapılması planlanan katılabilir ekranlarda da aynı teknoloji kullanılacak. Xiaomi’nin tasarımı Motorola Razr’a büyük bir benzerlik gösteriyor. Telefonun ön kamerasında ise iki yuva bulunuyor. Bu yuvalardan bir tanesi kamera diğeri ise flash için ayrılmış gibi görünüyor.

Kameranın arka tarafında ise iki adet kamera ve bir adet LED flaş ışığı yer alıyor. Tasarım açısından değerlendirildiğinde bu yeni akıllı telefonun son derece ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Şirket zaman olarak herhangi bir şey söylemedi. Ancak muhtemelen 2020 yılının sonlarında bu ürünü piyasada görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi katlanabilir akıllı telefon

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