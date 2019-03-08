Xiaomi Mi 9 kamera güncellemesi hakkındaki detaylar

Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snadpragon 855’ten güç alan Mi 9, sistemini 8GB RAM ile destekliyordu. Min. 64GB dahili depolama alanına sahip olan telefon 3300 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryadan besleniyor.

Xiaomi Mi 9’un en iddialı olduğu yönlerden birisi de kamera. 48 MP, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.0µm, Laser/PDAF, 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom özelliklerinde üçlü ana kamera modülüne sahip olan telefon, 2K çözünürlükte 60fps değerinde videolar çekebiliyor.

Ön tarafında da 20MP’lik bir selfie kamerası yer alan Mi 9, bu alanda rakiplerine göre bir tık önde diyebiliriz. Zira yeni gelen güncelleme de telefonun kamera tarafındaki eksiklerini gidermeye odaklanıyor.

Roland Quandt tarafından atılan tweet ile ortaya çıkan güncelleme MIUI ara yüzünü 10.2.12.9 versiyonuna yükseltiyor. Bu güncelleme ile kamera tarafında ortaya çıkan bazı sorunlar düzeltilirken, yeni çekim modları da geliyor.

En iyi Xbox Game Pass oyunları



