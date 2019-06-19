Xiaomi Mi 9T’yi görücüye çıkardı

Mi 9T’nin 6.39 inç değerde, FHD+ çözünürlük sunan ekranı bulunuyor. %91.9’luk ekran çerçeve oranına sahip olan ürün, kavislendirilmiş tasarımı sayesinde avuçta rahatlıkla tutulabiliyor.

Ürünün ekranında yoğun güneş altında kullanıma yönelik ve okumaya yönelik olarak farklı görüntüleme modları da mevcut. Ayrıca istenirse ekranı ikiye bölerek aynı anda birden fazla işlem de gerçekleştirilebiliyor.

8nm olarak üretilen Snapdragon 730 işlemcisine sahip olan üründe,- 6GB RAM ve 64/128GB depolama seçenekleri mevcut. Game Turbo modu sayesinde PUBG gibi gelişmiş oyunları bile rahatlıkla oynamanız mümkün.

Xiaomi Mi 9T’nin arka tarafında 3 kamera yer alıyor. Normal, portre ve geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Tabii ön kısımda da 20MP değerde selfie kamerası var, ki pop-up olarak tasarlanmış. 0.8 saniyede açılıp kapanabiliyor. Yetkililerin belirttiğine göre bu mekanizma, yaklaşık 8 yıl boyunca sorunsuz çalışabilecek.

Telefonda 18w hızlı şarj destekli 4000mAh pil mevcut. Type-C bağlantı noktası ve teknoloji severlerin istekleri doğrultusunda 3.5mm kulaklık girişi de var.

Ürün, temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satışta olacak. 64GB depolamalı versiyonun 3799 TL, 128GB depolamanı versiyonun da 3999 TL satış fiyatı bulunuyor.

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