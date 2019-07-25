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Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Xiaomi, model yelpazesini genişleterek daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor. Hali hazırda, uzun zamandır sürdürdüğü agresif fiyat politikası sayesinde önemli bir kullanıcı sayısına ulaşan Çinli üretici, en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 4 şirketten biri oldu.

Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Fakat bu Çinli üretici için sadece bir kilometre taşı. Çünkü asıl hedef zirve. Bilindiği üzere uzun süredir zirvedeki isim değişmedi.

Güney Kore’nin en büyük teknoloji şirketi olan Samsung, çok uzun bir süredir en çok telefon satan şirket konumunda yer alıyor. Onu Huawei ve Apple takip ediyor.

Şimdilik 4. sırada yer alan Xiaomi, uzun vadede rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaşmayı hedefliyor. Açıkçası bu hedefin Çinli şirket için hayal olmadığını söyleyebiliriz.

Bunun için en önemli nokta model yelpazesinin genişletilmesi. Keza sızdırılan son bilgilere göre de Çinli üretici, modern tasarım çizgisine sahip yeni modelleri için patent peşinde koşuyor.

Xiaomi’nin son modeli arka tarafında 4 kamerayla gelecek. Ön tarafı tamamen ekranla kaplı olan telefon, kızaklı bir tasarım çizgisine sahip olacak. Dilerseniz bu telefon için alınan ilk patentlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Patentlere ilk bakıldığında Motorola’nın tasarım çizgisini anımsatıyor. Fakat ön tarafta uçtan uca ekran ve kızaklı bir ön kamera sistemi, tamamen farklı bir konsept ortaya çıkarmış.

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xiaomi Xiaomi model

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