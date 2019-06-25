Xiaomi’nin orta segment telefonu göründü: Xiaomi CC9

Xiaomi cephesinden gelen açıklamaya göre, CC9 modeli 2 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan bu model, özellikleri ile dikkat çekecek.

Telefonun gücünü Qualcomm’un Snapdragon 712 yonga seti ve 6 GB RAM’den alması bekleniyor. Üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda 48 Megapiksel ana kamera ve 39 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.

6.39 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması beklenen telefonda 4.000 mAH gibi oldukça büyük bir batarya bulunacak. 300 dolar seviyesinde olmasını beklediğimiz telefonun, önümüzdeki yıllarda Avrupa ülkelerinde de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu belirtelim.

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