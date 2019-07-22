Xiaomi’nin yeni modeli Mi A3 parçalarına ayrıldı

Xiaomi Mi A3 gerek özellikleri gerekse de fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilerseniz telefon hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

Peki Xiaomi’nin orta segmentteki yeni modeli nasıl bir mimariye sahip? Yani telefonu tamir etmesi kolay mı yoksa zor mu?

Malum günümüzde pek çok kullanıcı kendi telefonunu kendi tamir ediyor. Genel olarak kullanıcılar, İnternet üzerinden sipariş ettikleri parçaları, YouTube’ta yer alan çözüm videoları yardımıyla

değiştirebiliyorlar. Elbette bu noktada telefonun modüler bir yapıda olması kullanıcıların işine geliyor.

Xiaomi Mi A3’ün parçalarına ayrılmasını buradan izleyebilirsiniz.



