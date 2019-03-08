Xiaomi Redmi 7’nin canlı videosu yayınlandı

Cihazın Note 7 ile karşılaştırıldığı 6 dakikalık videoya geçmeden önce özelliklerinden kısaca bahsedelim. 6.26 inç HD+ su damlası çentiğine sahip ekran, Snapdragon 632 yongaseti, 2/3/4 GB RAM, 16/32/64 GB dahili depolama, 12+5 MP arka; 8 MP ön kamera, 4000 mAh batarya ve eski tip microUSB girişi.
Tasarımsal olarak telefonun biraz tuhaf olduğunu söyleyebiliriz. Zira üst kısımda su damlası çentiği ile çerçeve agresif biçimde daraltılmaya çalışılırken altta ve yan tarafta kayda değer kalınlıkta çerçeve bulunuyor. Bu çentik açıkça ekran/gövde oranını artırmak için değil, tasarımsal kaygılar düşünülerek oraya konulmuş. Söz gelimi parmak izi okuyucunun da arkaya yerleştirildiğini hatırlatmakta fayda var.
Boby Đỗ isimli YouTube kanalının Redmi 7 videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Modelin Çin’de fiyatı 130 küsür dolardan başlayacak.
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