Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin 3 nedeni

Yapılan son araştırmalar ve sosyolojik analizler ışığında, Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin arkasındaki 7 temel neden şu şekilde sıralanıyor:

1. MODERN HAYATIN STRESİNDEN "ZİHİNSEL KAÇIŞ"

Yoğun iş temposu, kariyer baskısı ve günlük hayatın getirdiği yüksek stres, Y kuşağını ciddi anlamda yıpratıyor. Gün sonunda tamamen tükenen bu nesil, hiçbir zihinsel çaba gerektirmeyen en pratik rahatlama yöntemi olarak televizyon karşısına geçmeyi tercih ediyor. Ekran, adeta bir "zihinsel sığınak" işlevi görüyor.

2. ENFLASYON VE EKONOMİK DARBOĞAZ: "EV, EN UCUZ EĞLENCE ALANI"

Dışarıda sosyalleşmenin, sinemaya, konsere gitmenin ya da bir restoranda yemek yemenin maliyeti her geçen gün artıyor. Ekonomik krizler ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden Y kuşağı için evde televizyon izlemek, bütçeyi sarsmayan en konforlu ve en ucuz eğlence alternatifi haline gelmiş durumda.

3. "NOSTALJİ ARAYIŞI" VE GÜVENLİ LİMAN İHTİYACI

Gelecek kaygısı ve küresel belirsizlikler, Y kuşağında güçlü bir nostalji duygusu uyandırıyor. Bu nesil, kendilerini güvende hissetmek için çocukluk ve gençlik yıllarında izledikleri eski sitcomları dönüp dönüp yeniden izliyor. Tanıdık hikayeler, onlara bir tür psikolojik terapi sunuyor.