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Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin 3 nedeni

Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin arkasında hem psikolojik, hem ekonomik hem de teknolojik birçok faktör yatmaktadır. Her ne kadar bu kuşak dijitalleşmeyle beraber yaş almış olsa da, geleneksel televizyon yayıncılığı veya akıllı TV'ler aracılığıyla ekran başında uzun saatler harcayabilmekteler. Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi? Sizler için açıkladık...

Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin 3 nedeni
Çiğdem Berfin Sevinç

Yapılan son araştırmalar ve sosyolojik analizler ışığında, Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin arkasındaki 7 temel neden şu şekilde sıralanıyor:

Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin 3 nedeni 1

1. MODERN HAYATIN STRESİNDEN "ZİHİNSEL KAÇIŞ"

Yoğun iş temposu, kariyer baskısı ve günlük hayatın getirdiği yüksek stres, Y kuşağını ciddi anlamda yıpratıyor. Gün sonunda tamamen tükenen bu nesil, hiçbir zihinsel çaba gerektirmeyen en pratik rahatlama yöntemi olarak televizyon karşısına geçmeyi tercih ediyor. Ekran, adeta bir "zihinsel sığınak" işlevi görüyor.

2. ENFLASYON VE EKONOMİK DARBOĞAZ: "EV, EN UCUZ EĞLENCE ALANI"

Dışarıda sosyalleşmenin, sinemaya, konsere gitmenin ya da bir restoranda yemek yemenin maliyeti her geçen gün artıyor. Ekonomik krizler ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden Y kuşağı için evde televizyon izlemek, bütçeyi sarsmayan en konforlu ve en ucuz eğlence alternatifi haline gelmiş durumda.

Y kuşağının televizyon karşısında fazla vakit geçirmesinin 3 nedeni 2

3. "NOSTALJİ ARAYIŞI" VE GÜVENLİ LİMAN İHTİYACI

Gelecek kaygısı ve küresel belirsizlikler, Y kuşağında güçlü bir nostalji duygusu uyandırıyor. Bu nesil, kendilerini güvende hissetmek için çocukluk ve gençlik yıllarında izledikleri eski sitcomları dönüp dönüp yeniden izliyor. Tanıdık hikayeler, onlara bir tür psikolojik terapi sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
televizyon
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