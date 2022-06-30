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Yaay, paylaşımları doğrudan NFT’ye dönüştürme özelliğini platforma taşıdı

30.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçerik üreticileri, ‘Yaay NFT Studio’ ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan yaratacağı değer ile de gelir elde edebilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, bir ilke imza atarak, kullanıcılarına ‘NFT’ üretme imkânı tanıyan bir yenilik sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Yaay’ın, başta sanat ve finans dünyası olmak üzere birçok alanda kullanıcıların hayatında yer edinen dijital yeniliklerden Nitelikli Fikri Tapu (NFT) teknolojisini, platform üzerine taşıdığı duyuruldu.

Yaay, ‘NFT Studio’ özelliği ile dünyada kullanıcılarının ‘NFT’ üretebildiği ilk sosyal medya platformu oldu. Yaay’da kullanıcılar, paylaşımlarını platform üzerinden doğrudan NFT’ye dönüştürebilecek. Bu sayede ürettikleri içerikleri ‘eşsizleştirdikleri’ gibi tüm dünyadaki pazar yerlerinden bu dijital varlıkların satışını yapabilecekler. Bu özellikle, kullanıcıların oluşturduğu NFT’ler silinemezken, tüm veriler satın alacak kişiler tarafından Yaay üzerinden her zaman görüntülenebilecek. Ayrıca Yaay’da oluşturulan NFT’ler sadece bir görsel olarak değil, tüm post bilgileri ve detaylı meta verileriyle benzersiz bir dijital simge olarak varlığını sürdürebilecek.

- Sosyal medya içerik üreticileri için yeni bir fırsat ve gelir alanı

Özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin ilgisini çekecek bu yetkinlik, diğer mecralarda olmayan bir fırsat alanı yaratacak. İçerik üreticileri, ‘Yaay NFT Studio’ ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan yaratacağı değer ile de gelir elde edebilecek.

Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi seçenekleriyle birçok farklı özelliği aynı çatı altında buluşturan Yaay kullanıcıları, NFT oluşturma özelliği ile kendi paylaşımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan, alınıp satılabilen dijital varlıklar haline getirebilecek. Link, anket ve alıntılama olan içerikler dışında kullanıcılar tüm paylaşımlarını NFT’ye dönüştürerek, her geçen gün popülerleşen NFT ve blokzincir teknolojisini Yaay’da deneyimleyecek.

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