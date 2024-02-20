Yaban keçileri aç kalmasın diye dağlık alana atla yem taşıdılar

DKMP ekipleri, Van'da yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bölgede kaçak avcılığın önlenmesi için avlak alanları sürekli kontrol altında tutan DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de mücadele veriyor.

Ekipler, nesli koruma altına alınan ve yürütülen çalışmalarla sayıları her geçen yıl artan yaban keçileri için sarp kayalıkların bulunduğu yaşam alanlarına atla saman taşıdı.

Araçlarla kırsal alana getirdikleri saman ve ot torbalarını ata yükleyen DKMP ekipleri, yörede sakinlerinin de yardımıyla tırmandıkları dağlık alanın farklı noktalarına saman bıraktı.

Yaban keçilerinin popülasyonunu takip etmek amacıyla belirledikleri yerlere video kaydı alan fotokapanlar da yerleştiren ekipler, gösterdikleri hassasiyetten dolayı yöre sakinlerine teşekkür etti.

Atla sarp arazide birçok noktaya giden ekiplerin çalışmaları kapsamında yaklaşık bir ton saman bırakıldığı belirtildi.

"DEVLET MİLLET EL ELE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yöre sakinlerinden Behçet Yiğit, AA muhabirine, kışın bölgenin karla kaplanması nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmada zorlandığını söyledi.

Ekiplerin belli zamanlarda bölgeye gelerek hayvanların yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptığını dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Koruma çalışmalarıyla bölgemizdeki keçilerin sayısı sürekli artıyor. Sayıları 500'ün üstünde. DKMP görevlileri keçilerin yaşam alanına sürekli ot ve saman bırakıyor. Onlara bakmak zorundayız. Yaban keçilerin avlanmasına müsaade etmiyoruz. Devlet ve millet el ele korumaya çalışıyoruz. Güzel hayvanlar. Onları hem besliyor hem de seviyoruz. Yemleme çalışmalarına biz de destek veriyoruz."

