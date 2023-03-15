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Yaban keçilerinin dövüşü telefon cep telefonuyla görüntülendi

15.03.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de dik ve kayalık yamaçta yaban keçilerinin dövüş anları cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin-Yusufeli kara yolunda aracıyla seyir halindeki İbrahim Kırçiçek, Deriner Barajı mevkisindeki kayalıklarda iki yaban keçisinin dövüştüğünü fark etti.

Aracından inerek bir süre yaban keçilerinin üstünlük mücadelesini izleyen Kırçiçek, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırçiçek, AA muhabirine, Artvinliler olarak boğa güreşlerine alışkın olduklarını ama iki yaban keçisinin dövüşüne ilk defa şahit olduğunu söyledi.

Daha önce yollarda yaban keçilerine çokça denk geldiğini belirten Kırçiçek, "Artvin-Yusufeli yolunda yamaçlarda sıkça yaban keçisine rastlamak mümkün. İlk defa dövüşen yaban keçisi gördüm. Az da olsa telefonumla hayvanların bu üstünlük mücadelesini görüntüleyebildim." dedi.

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