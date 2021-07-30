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Yaban mersini göz altı morluklarını yok ediyor

30.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan: - "Ayı üzümü ve blueberry adıyla bilinen yaban mersini cilt dostu bir meyve. Yaban mersiniyle evde kendiniz hazırlayacağınız maskeyle hem ışıl ışıl sağlıklı bir cilde kavuşabilir hem de göz altı morluklarına zahmetsizce veda edebilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Ayı üzümü ve blueberry adıyla bilinen yaban mersini cilt dostu bir meyve. Yaban mersiniyle evde kendiniz hazırlayacağınız maskeyle hem ışıl ışıl sağlıklı bir cilde kavuşabilir hem de göz altı morluklarına zahmetsizce veda edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, göz altındaki koyu halkalardan kurtulmak için Aloe Vera bazlı yaban mersini maskesi önerisinde bulunarak, "1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Aloe Vera yaprağı kullanın. Daha etkili sonuç almak için taze kesilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı yerine, önceden kesilmiş ve iki hafta buzdolabında bekletilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 25 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın." değerlendirmesinde bulundu.

Antioksidan özellikli yaban mersininin zeytinyağı ile birlikte yaşlanma karşıtı çok etkili bileşene dönüştüğünü aktaran Özcan, "Kırışıklıkları azaltmak ve cildinizin çevrenizi kıskandıracak kadar genç bir görünüm kazanması için bu maskeyi haftada bir kez uygulayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posasını karıştırın ve cildinize uygulayın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın." ifadelerini kullandı.

Özcan, yoğurt bazlı yaban mersini maskesini özellikle kuru ciltlere sahip kişilerin uygulaması gerektiğini belirterek, bu maskenin kullanımının cilde sağlıklı bir parlaklık vereceğini kaydetti.

Ev yapımı ve içinde şeker barındırmayan yoğurt ile yapılmasının doğru etkiyi vereceğini aktaran Özcan, "1 yemek kaşığı ezilmiş yaban mersinini 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekletin ve bol soğuk suyla durulayın." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, limonda bulunan asitin özellikle yağlı cildi olanlar için faydalı olduğunu belirterek, bu maske cildi gözle görülür şekilde daha yumuşak yaparak daha ışıltılı ve lekesiz gösterdiğini ifade etti.

Narenciyeye alerjisi olanları uyaran Özcan, "Bu maske limon gibi narenciyeye alerjisi olanlara uygun değildir. 1 çay kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posasını karıştırın ve cildinize uygulayın, yaklaşık 10 dakika cildinizde bekletin ve papatya suyu veya ılık suyla yıkayın. İyi bir sonuç için bu maskeyi haftada bir kez düzenli uygulayın." ifadelerini kullandı.

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