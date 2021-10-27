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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

27.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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