Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



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