Yabancı erkek isimleri: En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri

Anne baba olmaya hazırlanan çiftler çocukları için isim ararken klasik isimlerden gitgide uzaklaşmaya başladı. Küresel bir dünyada yaşamanın etkisi ile çoğu insan için yurt dışına taşınmak artık bir hayal değil, başarılabilecek bir ihtimal oldu. Z jenerasyonu olarak adlandırılan, 1997-2012 arasında doğan, kuşak ve sonrasında doğan bebekler, yurt dışı bağlantıları daha fazla ve dijital çağa daha uyumlu bireyler olacak. Bu nedenle bebeklere isim koyma arayışını sürdüren çiftlerin seçenekleri arasında yabancı isimler de var. Ayrıca, yurt dışına açılacak ürünler ve sanat eserleri için de yabancı erkek isimleri hakkında bilgi edinmek önemli olabiliyor. Sizin için en güzel yabancı erkek isimleri ve anlamlarını içeren bir yazı hazırladık.
İsim arayışına yardımcı olmak için başta İngilizce olmak üzere İtalyanca ve Fransızca'daki en güzel yabancı erkek isimleri ve cool yabancı erkek isimleri hakkında hazırladığımız listeye göz atmak ister misiniz?
Aaron: Aydınlanmış, Musa peygamberin kardeşinin ismi, yani Türkçedeki Harun'un karşılığı olarak düşünebilirsiniz.
Abel: Adem ve Havva'nın oğullarından biri, Türkçe karşılığını Habil olarak kabul edebilirsiniz.
Adam: Yaratılan ilk insan, yani Türkçe karşılığı Adem'dir.
Adrian: Adriyatik denizi yakınlarında yaşayan kişi
Albert: Asil ve parlak
Alexander: Makedonyalı İskender'den hatırlayabileceğiniz bu isim "büyük koruyucu" demektir.
Alvin: Asil dost
Arthur: Şampiyon
Austin: Yardımsever kişi
Axel: Barış adamı
Bert: Parlak
Boris: Savaşçı
Brendon: Seyahat eden kişi
Cedric: Lider
Chester: Kalede oturan
Cliff/Clifford: Uçurum
Connell: Dostluk
Conroy: Bilge erkek
Craig: Kayaların bulunduğu tepe
Cyrus: İleriyi gören, genç
Darell/Darrel: Sevilen kişi
Darian: Varlıklı
Dean: Büyük lider
Derek: Sultan
Dominic/Dominick: Tanrı'ya ait olan
Donovan: Güçlü savaşçı
Douglas: Karanlık
Drake: Ejderha
Drew: Güvenilir
Duncan: Koyu tenli savaşçı
Dustin: Savaşçı
Earl: Asil adam
Edwin: Dost
Eldon: Saygı gösterilen
Elvis: Bilge ve asil dost
Emrick: Ölümsüz
Evan: Genç savaşçı
Felix: Zengin
Ferguson: Güçlü
Francis: Özgür
Glenn: Vadi
Grant: Yüce
Hardy: Güçlü
Harold: Güç, lider
Harvey: Savaş gücü
Hector: Yıkılmaz, sebatlı
Herbert: Ordu, parlak
Jadon: Minnetkar
Javed: Sonsuz
Jeremiah/Jeremy: Engin
Jewel: Mücevher
Keith: Orman
Kelvin: Denizin dostu
Kendrick: Hükümdar
Leonard/Leo/Leon: Aslan
Leroy: Güçlü kral
Lucas/Luke: Işık saçan
Maddox: İyiliksever
Morgan: Deniz savaşçısı
Oscar: Tanrı'nın mızrağı
Owen: Soylu
Paul: Alçak gönüllü
Phoenix: Anka kuşu
Quinn: Bilge
Ramsey: Kuzgunlar adası
Rex: Kral
Richard: Güçlü hükümdar
Riley: Cesur
Rodney: Ünlü
Ronald: Çok güçlü
Seth: Göz kamaştıran
Sheldon: Sert yamaçlı vadi
Stewart/Stuart: Evi koruyan
Tiger: Kaplan
Ulrich: Zengin ve güçlü
Valery: Yabancı, güç
Victor: Galip
Vincent: Fethetmek
Wallace: Galler, yabancı
Werner: Koruyucu, ordu
William/Wilhelm: İstek, koruma
Wolf: Kurt
Xavier: Yeni ev
Alain: Yakışıklı
Aldrich: Tecrübeli hükümdar
Aleron: Şövalye
Amo: Küçük kartal
Andre: Mert
Antonie: Övgüye layık
Aramis: Hayali kılıç kullanan
Archer: Okçu
Aron: Yüce
Bertrand: Akıllı, zeki
Bryant: Yükselen
Carel: Kuvvetli
Carlo: Güçlü
Colan: İnsanların zaferi
Damien: Uysal
Darcy: Karanlık
Dareau: Samimi
Darrell: Açık
Darvell: Kartalların şehri
Davin: Sevilen kişi
Edgard: Başarılı, güçlü
Femand: Maceracı
Froncois: Özgür
Garen: Koruyucu
Garlan: Çelenk
Herbert: Şanssız savaşçı
Kaarlo: Güçlü
Lamar: Deniz
Lenard: Aslan gibi cesur
Leonore: Işık
Lonell: Genç aslan
Merlin: Şahin
Millard: Güçlü
Nicholas: Zafer kazanan, İtalyancası Niccolo'dur.
Norman: Kuzeyli
Oliver: Zeytin ağacı
Parfaid: Mükemmel
Philip: Atları seven
Pierre: Kaya
Ranier: Kuvvetli
Robb: Meşhur
Sebastien: Saygıdeğer
Theon: Asi
Thierry: Güçlü
Vailant: Cesur
Videl/Vidal: Hayat
Arnaldo: Kartal
Arrigo: Hükmeden
Brando: Ateşli meşale
Cario: Mert
Dante: Dayanıklı kişi
Donzi: Tanrı'nın hediyesi
Emilio: Çalışkan
Faust: Talihli
Felicio: Şanslı
Gilberto: Yemin
Guiliano: Genç, dinç
Maximo: Büyük
Renzo: Defne, şöhret
Uberto: Akıl ile parlayan
Umberto: Toprağın rengi
Valentino: Sağlıklı, sevgili, cesur
Dünyayı kasıp kavuran filmlerde ve dizilerde oynayan yabancı oyuncuların isimleri de bebeklere verilmek isteniyor ve anlamı merak ediliyor. Bazı ünlü oyuncuların isimleri şu anlamlara geliyor:
Benedict Cumberbatch: Benedict "kutsal" demektir.
Christian Bale: "İsa'nın takipçisi" demektir.
Chris Evans: "Mesih" demektir, Hz. İsa'yı simgeler.
Edward Norton: Edward, "servetin koruyucu" anlamına gelir.
Hugh Jackman: Sevilen oyuncunun adının anlamı "akıllı ve zeki"dir.
Jason Statham: Yunanca "iyileştirmek" kelimesinden gelir.
Leonardo DiCaprio: İtalyanca'da "aslan" demektir.
Matthew Perry: Friends'in sevilen yıldızının adının anlamı "Tanrı'nın hediyesi"dir.
Michael Douglas: Michael "Tanrı'nın benzersizliği" demektir, İncil'de geçer.
Robert De Niro: Cermen dilinde "şanlı ışık" demektir.
Ryan Gosling: İrlandaca bir isim olan Ryan "küçük bey" ya da "kral soyundan gelen" anlamındadır.
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