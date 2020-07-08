Yabancı erkek isimleri: En güzel ve cool, havalı erkek bebek isimleri

Anne baba olmaya hazırlanan çiftler çocukları için isim ararken klasik isimlerden gitgide uzaklaşmaya başladı. Küresel bir dünyada yaşamanın etkisi ile çoğu insan için yurt dışına taşınmak artık bir hayal değil, başarılabilecek bir ihtimal oldu. Z jenerasyonu olarak adlandırılan, 1997-2012 arasında doğan, kuşak ve sonrasında doğan bebekler, yurt dışı bağlantıları daha fazla ve dijital çağa daha uyumlu bireyler olacak. Bu nedenle bebeklere isim koyma arayışını sürdüren çiftlerin seçenekleri arasında yabancı isimler de var. Ayrıca, yurt dışına açılacak ürünler ve sanat eserleri için de yabancı erkek isimleri hakkında bilgi edinmek önemli olabiliyor. Sizin için en güzel yabancı erkek isimleri ve anlamlarını içeren bir yazı hazırladık.

Yabancı Erkek İsimleri ve Anlamları

İsim arayışına yardımcı olmak için başta İngilizce olmak üzere İtalyanca ve Fransızca'daki en güzel yabancı erkek isimleri ve cool yabancı erkek isimleri hakkında hazırladığımız listeye göz atmak ister misiniz?

İngilizce Erkek İsimleri ve Anlamları

Aaron: Aydınlanmış, Musa peygamberin kardeşinin ismi, yani Türkçedeki Harun'un karşılığı olarak düşünebilirsiniz.

Abel: Adem ve Havva'nın oğullarından biri, Türkçe karşılığını Habil olarak kabul edebilirsiniz.

Adam: Yaratılan ilk insan, yani Türkçe karşılığı Adem'dir.

Adrian: Adriyatik denizi yakınlarında yaşayan kişi

Albert: Asil ve parlak

Alexander: Makedonyalı İskender'den hatırlayabileceğiniz bu isim "büyük koruyucu" demektir.

Alvin: Asil dost

Arthur: Şampiyon

Austin: Yardımsever kişi

Axel: Barış adamı

Bert: Parlak

Boris: Savaşçı

Brendon: Seyahat eden kişi

Cedric: Lider

Chester: Kalede oturan

Cliff/Clifford: Uçurum

Connell: Dostluk

Conroy: Bilge erkek

Craig: Kayaların bulunduğu tepe

Cyrus: İleriyi gören, genç

Darell/Darrel: Sevilen kişi

Darian: Varlıklı

Dean: Büyük lider

Derek: Sultan

Dominic/Dominick: Tanrı'ya ait olan

Donovan: Güçlü savaşçı

Douglas: Karanlık

Drake: Ejderha

Drew: Güvenilir

Duncan: Koyu tenli savaşçı

Dustin: Savaşçı

Earl: Asil adam

Edwin: Dost

Eldon: Saygı gösterilen

Elvis: Bilge ve asil dost

Emrick: Ölümsüz

Evan: Genç savaşçı

Felix: Zengin

Ferguson: Güçlü

Francis: Özgür

Glenn: Vadi

Grant: Yüce

Hardy: Güçlü

Harold: Güç, lider

Harvey: Savaş gücü

Hector: Yıkılmaz, sebatlı

Herbert: Ordu, parlak

Jadon: Minnetkar

Javed: Sonsuz

Jeremiah/Jeremy: Engin

Jewel: Mücevher

Keith: Orman

Kelvin: Denizin dostu

Kendrick: Hükümdar

Leonard/Leo/Leon: Aslan

Leroy: Güçlü kral

Lucas/Luke: Işık saçan

Maddox: İyiliksever

Morgan: Deniz savaşçısı

Oscar: Tanrı'nın mızrağı

Owen: Soylu

Paul: Alçak gönüllü

Phoenix: Anka kuşu

Quinn: Bilge

Ramsey: Kuzgunlar adası

Rex: Kral

Richard: Güçlü hükümdar

Riley: Cesur

Rodney: Ünlü

Ronald: Çok güçlü

Seth: Göz kamaştıran

Sheldon: Sert yamaçlı vadi

Stewart/Stuart: Evi koruyan

Tiger: Kaplan

Ulrich: Zengin ve güçlü

Valery: Yabancı, güç

Victor: Galip

Vincent: Fethetmek

Wallace: Galler, yabancı

Werner: Koruyucu, ordu

William/Wilhelm: İstek, koruma

Wolf: Kurt

Xavier: Yeni ev