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Yabancı kuralı Fenerbahçe'nin planlarını altüst etti! Transfer stratejisi baştan yazıldı

TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralını değiştirmeme kararı sonrası Fenerbahçe'de transfer planlaması revize edildi. Vedat Muriqi'nin sakatlığı da hesapları değiştirirken, sarı-lacivertliler öncelik vereceği bölgeleri ve takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

Yabancı kuralı Fenerbahçe'nin planlarını altüst etti! Transfer stratejisi baştan yazıldı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer planları, yabancı oyuncu kuralının değişmemesiyle birlikte yeniden şekillendi. TFF'nin 10+4 sistemini koruma kararı ve Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık sonrası sarı-lacivertli yönetim, transfer stratejisinde önemli revizyonlara gitti.

TRANSFER ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ

Yabancı kuralı Fenerbahçe nin planlarını altüst etti! Transfer stratejisi baştan yazıldı 1

Alınan kararın ardından Fenerbahçe'nin önceliği üç bölgeye kaydırdığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bir santrfor, bir sağ kanat ve U23 kriterine uygun bir stoper transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

AYRILACAK İSİMLER BELİRLENDİ

Yabancı kuralı Fenerbahçe nin planlarını altüst etti! Transfer stratejisi baştan yazıldı 2

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetimin, takımdan ayrılması planlanan futbolcuları da belirlediği öne sürüldü. Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Anthony Musaba, Aziz Fall ve Omar Fayed'in ayrılığı gündemde bulunuyor.

+4 KONTENJANI İÇİN PLAN HAZIR

Yabancı kuralı Fenerbahçe nin planlarını altüst etti! Transfer stratejisi baştan yazıldı 3

Öte yandan Fenerbahçe'nin, U23 yabancı kontenjanında ise Dorgeles Nene, Sidiki Cherif, Archie Brown ve Amara Diouf'u değerlendirmeyi planladığı aktarıldı. Yönetimin, yabancı sınırına uygun şekilde kadroyu yeniden yapılandırarak yeni sezona hazır hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

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transfer fenerbahçe yabancı kuralı
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