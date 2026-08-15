Galatasaray, Rafael Leao transferini bitirmek üzere!

Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılıların ana hedeflerinden biri olan AC Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

RUBEN AMORİM'DEN AYRILIĞA ONAY

Takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusu için İtalyan devinden beklenen haber geldi. Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımdan ayrılma talebini ileten yıldız futbolcunun gidişine resmen izin verdi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO'DAN DÜŞTÜ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan yönetimi, daha önce 50 ila 60 milyon Euro arasında belirlediği bonservis bedelinde geri adım attı. Çizme ekibinin, Rafael Leao için 40 ila 45 milyon Euro arasında bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere Galatasaray cephesi, daha önce bu transfer için 35 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş ancak İtalyan devinin yüksek talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

12 MİLYON EURO MAAŞ GÖZDEN ÇIKARILDI

Bonservis bedelindeki bu indirimin ardından sarı-kırmızılı yönetimin yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Ayrıca Galatasaray'ın, Portekizli yıldızı ikna etmek adına oyuncunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını da karşılamaya tamamen hazır olduğu iddia edildi.