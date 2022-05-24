YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Yabancı öğrenciler Mezopotamya'nın "altın üçgeni"ni yakından tanıdı

Yabancı öğrenciler Mezopotamya'nın "altın üçgeni"ni yakından tanıdı

24.05.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika, Asya ile Avrupa'daki 24 ülkeden gelerek lisans ve lisans üstü eğitimlerini sürdüren 46 öğrenci, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi - Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun: - "Yıllardır Türkiye'de farklı illeri gezdiriyoruz. İlk defa Güneydoğu'da kültür turizmi yaptık. Bu gençler Türkiye'yi tanıyıp benimsedikten sonra ülkelerinde kültür elçimiz oluyor"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden eğitim için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Mezopotamya'nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Derneğinin "Uluslararası Öğrenciler Akademisi", 24 ülkeden gelip Erciyes Üniversitesinde lisans ve lisans üstü eğitimlerini sürdüren 46 öğrenciye yönelik 3 günlük gezi düzenledi.

Öğrenciler, Mardin'de Kasımiye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi ve tarihi sokakları, Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, Hasan Paşa Hanı, Çınar ilçesinde Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Harran Üniversitesi kalıntıları, Balıklı Göl, Hazreti Eyyüp Peygamber'in makamı gibi kültür ve inanç turizmine yönelik önemli mekanları gezme ve buralarla ilgili bilgi alma fırsatı buldu.

- Selçuklu, Artuklu, Osmanlı, Roma izlerini bir arada gördüler

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine, yabancı öğrencilere Anadolu coğrafyasındaki kültürel değerleri göstermek istediklerini, bu amaçla Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı gezdiklerini söyledi.

Dursun, 16 haftalık Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde devamlılığı ve başarısı olan 46 öğrenciyi seçip onları ödüllendirmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tunus, Fas, Cezayir, Çad, Bosna Hersek, Sırbistan, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerden öğrencilerimiz var. Uluslararası Öğrenciler Akademisinde yıllardır Türkiye'de farklı illeri gezdiriyoruz. İlk defa Güneydoğu'da kültür turizmi yaptık. 4-5 yıldır akademiye devam eden öğrencilerimiz var. Gençler, 'Biz Anadolu kültürünü, tarihini, sanatıyla, mimarisiyle, yapıtlarıyla ilk defa bu kadar ruhuna kadar gördük.' diyor. Selçuklu, Artuklu, Osmanlı, Roma izlerini bir arada görmenin memnuniyetini yaşadılar."

"Bu gençler Türkiye'yi tanıyıp benimsedikten sonra ülkelerinde kültür elçimiz oluyor." diyen Dursun, bu hassasiyetle etkinlikleri sürdürdüklerini kaydetti.

- "Buranın kültürünü, tarihini ülkeme döndüğümde anlatacağım"

Güney Sudanlı Marzok Juma Dahıa Ngırkudu, Erciyes Üniversitesinde halkla ilişkiler alanında doktora yaptığını söyledi.

Bu gezinin kendilerine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Ngırkudu, "Türkiye'ye geldiğimizde daha çok tarihi ve kültür şehirlerini öğrenmemiz gerekiyordu. Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı gezdik. Burada Türk kültürünü öğrenmiş olduk. Sudan ve Türkiye arasında kültür açısından pek bir fark yok aslında. İnşallah burada öğrendiğimiz kültürü halkımıza aktaracağız." dedi.

Sırbistan'dan hemşirelik bölümü öğrencisi Tringa Amedi de gezdikleri 3 kenti çok sevdiğini dile getirdi.

Amedi, kentlerin tarihi ve kültürünün çok zengin olduğunu anlatarak, "Çok güzel şeylerle karşılaştık. Bu son senem, mezun olacağım inşallah. Ülkeme gitmeden önce doğu kültürünü tanımış oldum. Doğu şehirlerini gezmek benim için çok güzel bir fırsat oldu. Buranın kültürünü, tarihini, insanlarını ülkeme döndüğümde seve seve anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Mısırlı öğrenci Mustafa Hüseyin, gezide Türkiye'nin zengin kültürel değerlerini görme fırsatı bulduklarını belirterek, buna katkı sunan yetkililere ve ilgililere teşekkür etti.

Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Kırgız Aida İkanova ise doğu gezisinde farklı uygarlıkların yaşam biçimlerini ve zengin kültür mirasını görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAntalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mardin Şanlıurfa

Mardin Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:15
Sabah
04:55
Öğle
12:19
İkindi
16:09
Akşam
19:33
Yatsı
21:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Salı

Değer Eczanesi
Artuklu
Öztürk Eczanesi
Kiziltepe
Yaşinler Eczanesi
Kiziltepe
Bayram Eczanesi
Midyat
Menal Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.