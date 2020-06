Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye’de kalmayı tercih etti

“İyi ki Türkiye’deyiz”

Afganistanlı Bismillah Azimi de, 3 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde eğitim gördüğünü belirterek, “Salgın sürecinde, ilk başta, ülkeme gitmek istedim ama gidemedik. Fakat üniversitemiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şimdi Afganistan’a gidebilirdim, sınırlar da açıldı ama burada kalırsam güvende kalacağımı bildiğim için Türkiye’de kalmayı tercih ettim. Çünkü her gün bizimle ilgileniyorlar, kaldığımız yerlerde sağlığımızdan yiyeceğimize kadar her şeye çok dikkat ettiler. Biz gayet memnunuz, iyi ki Türkiye’deyiz”

İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Mamat İsa da, üniversite eğitimi görmek için Kamerun’dan Çorum’a geldiğini belirterek, “Biz yabancı öğrenciler olarak burada kalmak istiyoruz. Çünkü her zaman kontrol altındayız. Eğer problem çıkarsa ilgileniyorlar. Burası benim için çok daha güvenli bir yer. Ülkemde salgın var, gerekli tedavi hizmeti de verilmiyor” şeklinde konuştu.

Suriyeli Hasan Elşavamra, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu kaydederek, “Gerçekten Türkiye’de salgın nedeniyle çok gelişmiş önlemler alındı. Bu yüzden Türkiye’de kalmak benim için çok daha mantıklıydı. ‘İyi ki Türkiye’deyim’ diye düşünüyorum” dedi.