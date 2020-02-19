Yabancı öğrenciler Türk şarkılarıyla coştu

Erasmus gençlik değişimleri programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen 28 yabancı uyruklu öğrenci, Türk müzikleriyle coştu.

Erasmus projesi kapsamında Litvanya, Makedonya, Hırvatistan ve Romanya’dan gelen 28 öğrenci, 11 gün boyunca Kahramanmaraş’ı gezip tanıma imkanı buldu. Yabancı öğrenciler, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini keşfetme imkanı da bulurken, 11. günün sonunda Türk müzikleriyle coştu.

Yabancı öğrencilere Türk gecesi düzenleyip Türk şarkılarını tanıttıklarını ifade eden Erasmus programının grup lideri Mustafa Yağız Oğulmuş, “11 günlük sürede Kahramanmaraş’ın tarihi yerlerini gezdirme imkanımız oldu. Öğrencilere Kahramanmaraş’ın kültürünü de tanıtma imkanımız oldu. 28 yabancı öğrenci kentimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizle de tanışma imkanı oldu” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Vahide Bulu ise, “Yabancı ülkelerden gelen öğrencilerle tanıştık. Onların kültürünü tanıdık, onlara da kendi kültürümüzü tanıtmaya çalıştık” diye konuştu.

