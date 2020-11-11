Yabancı öğrencilere uzaktan eğitim ile Türkçe öğretiliyor

Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, pandemi sürecinde 23 ülkeden öğrencilere uzaktan eğitim ile Türktçe öğretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, TÖMER’in devingen yapısını koruyarak daha da ilerilere taşıma hedefiyle göreve başladıklarını belirterek gerek Gaziantep Üniversitesi gerek bölge gerekse ülke adına yüklenilen önemli misyonu en iyi biçimde yerine getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Pandemi sürecinin tüm dünyada ve ülkede eğitim sürecini sekteye uğratmasına rağmen hâlihazırda 23 ülkeden öğrenciye uzaktan eğitim yoluyla Türkçe öğretmeyi sürdürdüklerini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Özpay, alanında yenilikçi ve etkin bir eğitim anlayışı ile çeşitli sertifika programları, uluslararası kurumlarla ortaklaşa geliştirilen projeler ve kültür elçiliği görevlerinin de aralıksız sürdüğünü ifade etti. Özpay, aralıksız devam eden GAÜN TÖMER’in, sınır ötesi bölgelerde hizmet veren eğitmenler için Cerablus, El-Bab ve Afrin bölgelerinde hem alan eğitimi hem de mesleki yeterlilik eğitimleri konusunda destek sunacak bir projeye daha başlandığı müjdesini de verdi. Projenin Valilik, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yürütüldüğünü de kaydeden Ahmet Özpay, hizmet anlayışlarının aynı kararlılıkla süreceğini de vurguladı.

GAÜN TÖMER’in müdür yardımcılığı görevine de Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat getirildi.

