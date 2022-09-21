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Yabancı profesörler Türk profesörden HOLEP eğitimi aldı

21.09.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50’yi aşkın yabancı hekime Koşuyolu Medipol Hastanesinde HOLEP yönteminin eğitimini veren Prof. Dr. Bülent Erkurt bu hafta da Iraklı beş hekimi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Üroloji alanında böbrek taşı tedavisinde fleksibl endoskopi yöntemini Avrupa’da en fazla uygulayan hekim olarak tanınan Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Erkurt, yabancı ürologlara iyi huylu prostat büyümesinin en etkin ve kalıcı tedavisi olarak gösterilen HOLEP yönteminin eğitimini de veriyor.

Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası hastaların şifa kapısı haline gelen Türkiye, yabancı hekimlerin de eğitim aldığı ülke haline geldi.

50’yi aşkın yabancı hekime Koşuyolu Medipol Hastanesinde HOLEP yönteminin eğitimini veren Prof. Dr. Bülent Erkurt bu hafta da Iraklı beş hekimi ağırladı. Prof. Dr. Bülent Erkurt’tan eğitim almak için Irak’tan gelen hekimler arasında ülkenin önde gelen ürologlarından Prof. Dr. Yusuf El Halak’ın yanı sıra Bağdat ve Ramadi gibi şehirlerde görevli 4 hekim daha bulunuyor. Yabancı ürologlar, iki gün süren HOLEP eğitimleri süresince hem teorik bilgiler aldılar hem de ameliyathanelerde yapılan operasyonları izleme fırsatı buldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bülent Erkurt, iyi huylu prostat büyüklüğünün tedavisinde en etkin ve kalıcı tedavi olarak bilinen HOLEP yöntemini uygulamak için hekim tecrübesi ve teknik donanımın şart olduğunu belirterek, yöntemin eğitimini Türkiye’de vermekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

İyi huylu prostat büyüklüğünün orta ve ileri yaş erkeklerde sık rastlanan önemli bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Erkurt, "Prostat büyüklüğünün yaşam konforunu bozduğu gibi, gecikmiş tedavilerde idrar torbası taşı, idrar torbası tembelliği ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtmiştir. En etkili ve en az tekrarlayıcı yöntem olarak bilinen HOLEP yöntemi iyi huylu prostat büyüklüğü tedavisinde uygulanan en güncel yöntemdir. Bu yöntemin geldiği son nokta ise 150 watt’lık yüksek holmium enerjisi uygulamasıdır. HOLEP uygulaması hasta için kolay, ürologlar için ise zor bir yöntem. HOLEP eğitimi dikkat ve sabır gerektirir. Yerli ve yabancı ürologlar HOLEP yönteminin çok uygulandığı, teknik donanımın üst düzey olduğu hastane arayışları nedeniyle Türkiye’ye gelip bize başvuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erkurt, iyi huylu prostatın tedavi yöntemleri hakkında şunları kaydetti:

"Diğer tedavi yöntemlerinde prostat bezinin bir kısmının alınabiliyor olması kısa süreli bir fayda oluşturuyordu. Hastalık tekrarlıyor ve birkaç kez daha ameliyat gereksinimi doğuyordu. Medikal endüstrinin bu konuda tedaviyi kolaylaştırıcı, yan etkileri ve tekrarlamayı azaltıcı enerji arayışının sonucu olarak HOLEP geliştirildi. 150 Watt Holmium lazer enerjisi çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapılmadan büyük bir dokuyu çıkarabilmede benzersiz bir avantaj sağlıyor. Yöntem, operasyon sırası ve sonrasında kanama riskini azaltırken, hastanede kalış süresini bir veya iki güne indiriyor. Diğer yöntemlerde ikinci bir cerrahi gereksinimi 10 yılda yüzde 40 iken HOLEP’te bu oran binde 7’dir. Bu da yüksek olasılıkla başka bir prostat cerrahisine ihtiyaç olmayacağı anlamına gelmektedir."

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