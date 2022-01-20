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Yabancı uyruklu 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uyruklu 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da yabancı uyruklu 2 kişiyi telefonla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce yabancı uyruklu W.A'nın 10 bin dolar ile 150 bin lira, A.L.A.A'nın 125 bin lira ile 7 bin 400 dolar dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Şanlıurfa'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö, H.Y. ile H.T'yi "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kente getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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