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YABANİ 15. BÖLÜM CANLI İZLE! Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte son bölüm özeti ve 19 Aralık FOX TV yayın akışı!

19.12.2023 20:16 | Son Güncelleme:
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Yabani dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliği ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Yabani dizisinin 15. bölümü 19 Aralık 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Yabani dizisi son bölümde ne oldu? İşte konusu, oyuncuları ve isimleri...

Yabani 19. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Peki, Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Yabani son bölüm özeti ve 19 Aralık 2023 Salı FOX TV yayın akışı...

YABANİ DİZİSİ 15. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 14. bölümünde;
Güven, Şebnem ile konuşmasından sonra gitmemeye karar verir. Aldığı bu karar Soysalanlara büyük bir şaşkınlık getirmesinin yanı sıra Serhan için yeni bir planın tohumlarını ekmesine sebebiyet verecektir. Rüya’nın babası Metin’in de hapisten tahliye olması Serhan için ayrı bir gerginlik sebebi olacaktır. İki taraftan sıkıştırılmış Serhan bu durumun içinden nasıl sıyrılacak?

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YABANİ 15. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 15. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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FOX TV 19 ARALIK 2023 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Kızıl Goncalar

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YABANİ DİZİSİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

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YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

Halit Özgür Sarı- Yaman
Simay Barlas - Rüya
Yurdaer Okur - Serhan Soysalan
Bertan Asllani - Alaz Soysalan
Şebnem - Şebnem Hassanisoughi Bilgiç

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