MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yabani'nin Serhan'ı Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yurdaer Okur'un dizileri

Yabani'nin Serhan'ı Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yurdaer Okur'un dizileri

12.09.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdaer Okur, FOX TV'de bu akşam ekrana gelecek olan Yabani dizisinde Serhan karakterine hayat verecek. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yabani dizisi için geri sayım devam ediyor. Peki, Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yabani'nin Serhan'ı Yurdaer Okur'un rol aldığı yapımlar...

Yabani dizisinde Serhan karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Yurdaer Okur vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme aldı. Yabani dizisinde Yurdaer Okur'a Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi oyuncular eşlik ediyor. İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler...

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi.

Yurdaer Okur Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Yurdaer Okur sonrasında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

YABANİ'NİN SERHAN'I YURDAER OKUR'UN OYNADIĞI DİZİLER

Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı

Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanmaya dair ilk kez kendi programında konuştu! "Zor geçti ama..."Boşanmaya dair ilk kez kendi programında konuştu! "Zor geçti ama..."
'Dünyanın en güzel kız çocuğu' büyüdü! Cesur pozlar'Dünyanın en güzel kız çocuğu' büyüdü! Cesur pozlar
Lüks evde havuz keyfi! Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan iddialı paylaşımLüks evde havuz keyfi! Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan iddialı paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Yurdaer Okur Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.