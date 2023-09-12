Yabani'nin Serhan'ı Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yurdaer Okur'un dizileri

Yabani dizisinde Serhan karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Yurdaer Okur vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme aldı. Yabani dizisinde Yurdaer Okur'a Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi oyuncular eşlik ediyor. İşte Yurdaer Okur hakkında merak edilenler...

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de dünyaya geldi.

Yurdaer Okur Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Yurdaer Okur sonrasında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

YABANİ'NİN SERHAN'I YURDAER OKUR'UN OYNADIĞI DİZİLER

Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı

Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.



