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Yağdan eser kalmıyor! Pirinç ve sirke kullanarak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.10.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Yağdan eser kalmıyor! Pirinç ve sirke kullanarak...

Şişelerde sakladığınız en kaliteli yağlar bile zamanla kokar ve tatları değişir. Yemeklerinizin kalitesini düşüren bu durumdan kurtulmak için çare, yağ şişesini tamamen çöpe atmak olmamalı. Muhtemelen mutfağınızda mevcut olan bazı malzemelerle yağlı şişeleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Yağı ve pis kokuyu giderdikten sonra şişelerinizi gıda maddeleri koymak ya da kendi hazırladığınız salata soslarını muhafaza etmek için kullanabilirsiniz.

Yağ, şişenin içine yapışacak kadar kalın ve geçirgen bir sıvı olduğundan yağlı şişeleri temizlemek biraz zordur. Bunun yanında şişenizin boyun kısmı dar ise bu şişeleri temizlemek çok zorlu bir iş olabilir. Sakın zor diye düşünüp yağlı şişelerinizi atmayın. Cam ya da plastik fark etmez, bir şişeden yağı tamamen temizlemek, kötü kokuyu gidermek mümkündür.

1. ŞİŞENİN İÇİNİ DETERJAN VE SİRKE KARIŞIMIYLA TEMİZLEYİN

Öncelikle şişedeki artık yağı boşaltın ve sıcak sudan geçirin.
Yağ gideren bir bulaşık deterjanını sıcak suyla karıştırın, içine bir çorba kaşığı beyaz sirke ekleyin.
Bu karışımı şişeye döküp bir şişe fırçasıyla içini iyice ovalayarak temizleyin.
Şişe temizleme fırçanız yoksa ya da ağzı çok darsa şişenin kapağını kapatın ve hızlıca çalkalayın.
Akan suyun altında iyice durulayın.

2. ŞİŞELERDEKİ YAĞLARI GİDERMEK İÇİN PİRİNÇTEN FAYDALANIN

Yağları gidermek için temizleme işlemi yaptığınız şişeleriniz temiz görünmüyorsa ekstra bir çözüme ihtiyacınız var demektir. Deterjan ve sirke karışımı çözeltinin içine bir çorba kaşığı pirinç ekleyip şişeyi kapatın ve iyice sallayın. Pirinç taneleri şişedeki yağların çözülmesine yardımcı olacaktır.

3. PLASTİK ŞİŞEDEN YAĞLARI TEMİZLEMENİN YOLU

Eğer yağ şişeniz plastikse temizlemek için yine bulaşık deterjanını kullanabilirsiniz.
Deterjanlı sıcak su karışımını şişeye koyup iyice çalkalayın.
Bu işe yaramazsa yarım bardak ev amonyağını yağlı plastik şişeye koyun, hafifçe çalkalayın, durulamadan önce 24 saat bekletin ve ardından musluğun altında iyice durulayın.

4. KİLERİNİZDEKİ SİRKE ŞİŞESİ YAĞLI ŞİŞENİZİ TEMİZLEYEBİLİR

Sirke, bakterileri öldürmeye yardımcı bir sıvı. Aynı zamanda sirkeyi yağlı şişelerinizi temizlemek için tek başına kullanabilirsiniz.
Yağlı şişenizin yarısını beyaz sirkeyle, diğer yarısını suyla doldurun.
Şişenin kapağını kapatın ve hafifçe çalkalayın.
Şişeyi bir gece bu şekilde bekletip sabah iyice durulayın.
Yağların çözündüğünü ve yok olduğunu göreceksiniz.

5. YAĞLI ŞİŞELERİNİZ İÇİN BİR DE KARBONATI DENEYİN

Yağ şişelerini tekrar kullanmadan önce şişede kalan yağın iyice temizlenmesi gerekir. Çünkü şişeye yine yağ koyacak bile olsanız şişe içinde kalan artık yağların kötü kokabileceğini unutmayın. Yağlı şişeleri temizlemenin püf noktalarını bilirseniz bu iş sizin için çok kolay olacaktır. Bu noktada karbonatın temizleme gücünden faydalanabilirsiniz. Kirli şişenin içine 2 yemek kaşığı karbonat ve sıcak su koyup iyice çalkalayın ve durulayın.

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