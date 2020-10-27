Yağdan eser kalmıyor! Pirinç ve sirke kullanarak...

Yağ, şişenin içine yapışacak kadar kalın ve geçirgen bir sıvı olduğundan yağlı şişeleri temizlemek biraz zordur. Bunun yanında şişenizin boyun kısmı dar ise bu şişeleri temizlemek çok zorlu bir iş olabilir. Sakın zor diye düşünüp yağlı şişelerinizi atmayın. Cam ya da plastik fark etmez, bir şişeden yağı tamamen temizlemek, kötü kokuyu gidermek mümkündür.

1. ŞİŞENİN İÇİNİ DETERJAN VE SİRKE KARIŞIMIYLA TEMİZLEYİN

Öncelikle şişedeki artık yağı boşaltın ve sıcak sudan geçirin.

Yağ gideren bir bulaşık deterjanını sıcak suyla karıştırın, içine bir çorba kaşığı beyaz sirke ekleyin.

Bu karışımı şişeye döküp bir şişe fırçasıyla içini iyice ovalayarak temizleyin.

Şişe temizleme fırçanız yoksa ya da ağzı çok darsa şişenin kapağını kapatın ve hızlıca çalkalayın.

Akan suyun altında iyice durulayın.

2. ŞİŞELERDEKİ YAĞLARI GİDERMEK İÇİN PİRİNÇTEN FAYDALANIN

Yağları gidermek için temizleme işlemi yaptığınız şişeleriniz temiz görünmüyorsa ekstra bir çözüme ihtiyacınız var demektir. Deterjan ve sirke karışımı çözeltinin içine bir çorba kaşığı pirinç ekleyip şişeyi kapatın ve iyice sallayın. Pirinç taneleri şişedeki yağların çözülmesine yardımcı olacaktır.