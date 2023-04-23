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Yağışlarla dolan Göyne Barajı ve debisi artan Karasu Nehri çiftçiye umut oldu

23.04.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Göyne Barajı'nın yaşanan kuraklığın ardından bu yıl alınan yağışlarla dolması, çiftçiye umut oldu.

Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait baraj, son bir ayda aldığı yağışlarla doldu.

Küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle geçen yıl yaz döneminde su seviyesinde büyük düşüş yaşanan barajda bu sene tam doluluğa ulaşılınca su tahliyesine başlandı.

Göyne Barajı'ndan görevlilerce salınan sular, kanallar aracılığıyla kentteki tarım alanlarına ulaşıyor ve tarlalarına sulama sistemi kuran bazı çiftçiler de bu kanallardan dalgıç motor aracılığıyla tarlalarını suluyor.

Erzincan Ovası'nı ikiye bölen, tarımsal sulama ve yaban hayatı için yaşam kaynağı olan Fırat'ın en büyük kolunu oluşturan Karasu Nehri'nin debisi de son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgede çiftçilik yapan Furkan Kızgın, AA muhabirine, barajın su seviyesinin yağışlarla en üst seviyeye ulaştığını, bunun tarımsal sulama için önemli olduğunu söyledi.

"DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Su fazla olduğu için barajda tahliyenin başladığını belirten Kızgın, "Suyumuzu her ne olursa olsun tasarruflu kullanmamız lazım çünkü su yaşamımız için çok önemli. Hem doğal yaşamda bulunan canlılar hem de tarım arazileri için bu su çok önemli. Özellikle tarımsal alanda fıskiye ve damla sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor. Bunları yapmazsak sularımızın büyük bir kısmını israf etmiş oluruz." dedi.

Furkan Karaduman da yağışlarla barajın tam doluluk oranına ulaştığını ifade ederek, suyun bölge çiftçisi için çok büyük faydası olacağını dile getirdi.

Erzincan gibi tarımla uğraşan bir kentte sulamanın çok önemli olduğunu söyleyen Karaduman, bölge çiftçisinin modern sulama sistemlerini kullanmasını istedi.

Karaduman, şunları ifade etti:

"Tükenen su kaynaklarımız çiftçilerimize bir sonraki yıl daha fazla zarar veriyor. Su kaynaklarımızı küresel ısınmayla beraber kendimiz yok ediyoruz. Özellikle son yıllarda ciddi kuraklık var. Tabii bununla birlikte tarımla uğraşan vatandaşlarımız çok büyük problemler çekti. Bu sene yağışlar çiftçilerimiz kurtardı ama sulama konusunda dikkat edilmezse yine aynı problemler yaşanır."

"SUYUMUZU BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Vehbi Toprak da Karasu Nehri'nin bölge çiftçisi ve doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar için önemine işaret etti.

Barajın doluluk oranının sevindirici olduğunu ancak modern sulama tekniklerinin kullanılması gerektiğini belirten Toprak, "Son yağışlarımızdan Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri de nasiplendi. Bizler de yöre halkı olarak yağışlarla artan sudan faydalanacağız inşallah. Evlerimizde ve arazilerde suyumuzu bilinçli kullanmamız gerekiyor. Suyumuzun kıymetini bilip ona göre değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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