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Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

11.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz: - "Yağışlı sistem üç gün boyunca yurdun büyük bir kesimini etkisi altına almaya devam edecek. Pazar, pazartesi, salı günü özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç neredeyse her yer yağış alacak" - "Yağışlar gök gürültülü sağanak olacağı için sel ve su baskınına neden olabilir. Yıldırım, dolu, hatta geniş, düzlük alanlarda hortum yapma potansiyeli de var. Riskli bir hava diyebiliriz"

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Türkiye'nin etkisi altında olduğu yağışlı havanın önümüzdeki haftada da devam edeceğini söyledi.

Şahbaz, AA muhabirine, Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dün geceden itibaren yurdun kuzeybatısından gelen bir yeni yağışlı sistemin etkisi altına girildiğini belirten Şahbaz, "Bu yağışlı sistem üç gün boyunca yurdun büyük bir kesimini etkisi altına almaya devam edecek. Pazar, pazartesi, salı günü özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç neredeyse her yer yağış alacak. Yağışlı sistemin gitmesinin ardından da 'bahar yağışları' dediğimiz gündüz ısınmasına bağlı yağışlar önümüzdeki hafta da yurdun iç kesimlerinde devam edecek." diye konuştu.

Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olabileceğini aktaran Şahbaz, "Yağışlar gök gürültülü sağanak olacağı için sel ve su baskınına neden olabilir. Yıldırım, dolu, hatta geniş, düzlük alanlarda hortum yapma potansiyeli de var. Riskli bir hava diyebiliriz." diye konuştu.

- "Vatandaşların dikkatli olmalarında fayda var"

Yarın Marmara'da Kütahya çevreleri, Afyonkarahisar'ın kuzeyinden itibaren, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Antalya'nın kuzeybatısının kuvvetli yağış alacağına işaret eden Şahbaz, pazartesi günü Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir hariç İç Anadolu'nun tamamı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi olduğunu dile getirdi.

Şahbaz, "Yağış anında kuvvetli rüzgar yapma potansiyeli yüksek. Ege bölgesi için bir uyarımız yok ama bizim gök gürültülü sağanak yağış verdiğimiz her yerde vatandaşların dikkatli olmalarında fayda var." ifadelerini kullandı.

Başkentte ise bugün saat 23.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Şahbaz, "Pazar ve pazartesi günü Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri şehir merkezi de dahil yine kuvvetli yağış sahasının içinde. Yani 3 gün, hatta salı günü şehir merkezinde pek beklemiyoruz ama daha çok kuzey kesimlerinde olmak üzere kuvvetli yerel sağanak olabilir." dedi.

Geçen hafta mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıkların ise bazı yerlerde mevsim normallerinin altına düştüğüne değinen Şahbaz, "Sıcaklıklar önümüzdeki haftada da mevsim normalleri civarında seyredecek." bilgisini verdi.

- Kuvvetli rüzgar uyarısı

Yarın Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde bir rüzgar beklediklerini belirten Şahbaz, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olması gerektiğini söyledi.

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