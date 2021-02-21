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Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

21.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe, İzzettin, Temrek, Kurudere ve Yakuplar mahallelerinin yol geçişlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına koruge boru ve yatak oluşturma çalışmalarını tamamladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe, İzzettin, Temrek, Kurudere ve Yakuplar mahallelerinin yol geçişlerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına koruge boru ve yatak oluşturma çalışmalarını tamamladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Turgutlu ilçesine bağlı Dalbahçe, İzzettin, Temrek, Kurudere ve Yakuplar Mahallelerin sıkıntılarına son noktayı koydu. MASKİ ekipleri, yağışlı havalarda su akışını rahatlatmak için mahallelerde koruge boru döşemesi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca mahallelerde yağmursuyu için yatak oluşturma çalışmalarını tamamlayarak hayata geçirilen çalışma ile mahallede yağışlı havalar artık sorun olmaktan çıkacak.

Muhtarlar çalışmalardan memnun
Dalbahçe Mahalle Muhtarı Yunus Nergiz, “Mahallemize yapılan her hizmet bizi çok memnun ediyor. Gerek dere temizlikleri olsun gerekse yol geçiş çalışmaları olsun muntazam bir şekilde ve zamanında yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Temrek Mahalle Muhtarı Ali Erdoğan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin sıkıntılarından biri olan koruge boru çalışmaları hayırlısı ile tamamlanarak tüm mahalleli olarak rahat bir nefes aldık” derken, Yakuplar Mahalle Muhtarı Recai Karataş ise, “MASKİ ekiplerimizin çalışmaları doğrultusunda mahallemizin bazı noktalarında koruge boru çalışmaları yapıldı. Özellikle yağmurlu havalarda ciddi sıkıntılar yaşadığımız bu noktalar güvenli hale getirildi. Akabinde yine yağmursuyu için yatak oluşturma çalışmaları tamamlandı. Mahallelim adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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