Yağmur Atacan 'flaş' notuyla paylaştı! Pınar Altuğ sörf tahtasında...

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki Pınar Altuğ yazın keyfini çıkarıyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla teknesinde vakit geçiren Altuğ zaman zaman tatildeki anlarını da paylaşıyor.



Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.

Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.

Atacan, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Mini tuvalete gitsin diye Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş... Pınar Altuğ saatte kaç mil ile seyir yaptı?" Atacan'ın esprili paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tescilli güzel Altuğ fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi.



