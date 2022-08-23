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Yağmur Atacan 'flaş' notuyla paylaştı! Pınar Altuğ sörf tahtasında...

23.08.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Altuğ, şimdi ise eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşinin sörf tahtasıyla çekilen anları kayıt altına alarak esprili bir notla yayınladı.

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki Pınar Altuğ yazın keyfini çıkarıyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla teknesinde vakit geçiren Altuğ zaman zaman tatildeki anlarını da paylaşıyor.
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu!

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.

Ekran Alıntısı

Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.

Ekran görüntüsü 2022-08-23 071225

Atacan, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Mini tuvalete gitsin diye Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş... Pınar Altuğ saatte kaç mil ile seyir yaptı?" Atacan'ın esprili paylaşımı, kısa sürede gündem olurken tescilli güzel Altuğ fit haliyle bir kez daha adından söz ettirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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