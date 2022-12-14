YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

14.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İ. idaresindeki 34 AL 2759 plakalı Fiat marka otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi. Otomobilin kullanılamaz hele geldiği kazada, sürücü İsmet İnan ile araçta bulunan Hüseyin C., Ekrem Ç. ve Binevş C. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırıkkale’de TOKİ konutlarının kura çekim tarihi belli olduKırıkkale’de TOKİ konutlarının kura çekim tarihi belli oldu
Kalp krizi geçiren komiser yardımcısı Ankara’da toprağa verilecekKalp krizi geçiren komiser yardımcısı Ankara’da toprağa verilecek
Antalya’da mafya tipi örgüte polisten operasyonAntalya’da mafya tipi örgüte polisten operasyon
Anahtar Kelimeler:
kaza

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:45
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:53
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.