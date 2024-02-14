Yağmur sularının yuttuğu mahallede su seviyesi yarıya düştü

Düne göre su seviyesinin yarıya düştüğü mahalledeki çalışmalara Antalya ve Burdur itfaiyelerinin yanı sıra, jandarma ve AFAD gönüllüleri de destek veriyor.

Aralıksız süren sağanak nedeniyle dün kabusu yaşayan Antalya’da, kentin normale dönmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Muratpaşa ilçesinde en çok etkilenen mahallerden Gebizli ve Doğuyaka Mahallesi, dün sağanak nedeniyle sular altında kalmıştı. Bugün devam eden yağış nedeniyle suların çekilmediği mahallede, ekiplerin dinamolarla su tahliye işlemleri devam ediyor. Düne göre su seviyesinin yarıya düştüğü mahalledeki çalışmalara çalışmalara Antalya ve Burdur itfaiyelerinin yanı sıra, jandarma ve AFAD gönüllüleri de destek veriyor.

Drone ile görüntülen mahallede birçok ev kullanılamaz hale gelirken bazı araçların da su altında kaldığı görüldü.

