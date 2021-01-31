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Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu

31.01.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu yolu Tepetarla mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu yolu Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan S.M. isimli kadın sürücü idaresindeki 07 AGL 031 plakalı Peugeot markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, kadın sürücünün burnu bile kanamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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