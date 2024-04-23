Yağmur Taktaş'i öldürdüğü iddia edilen o sevgilinin paylaşımları gündem oldu

'İşte Benim Stilim' ile tanınan Yağmur Taktaş'ın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Amerika'daki evinde ölü bulunan fenomeni eski sevgilisinin öldürdüğü iddia edildi.

Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Eski sevgili Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın sosyal medya hesabını ele geçirdiği ve profil fotoğrafını değiştiği yönünde iddialar da vardı. Fenomenin ölüm haberi sonrası profil fotoğrafı korku filmi karakterleriyle değiştirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski sevgiliye ilişkin iddialar gündemde sürerken, magazineekusu hesabı eski sevgili olduğu iddia edilen Andre Can F.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ortaya çıkardı.

Andre Can F.'nin, Yağmur Taktaş ile olan fotoğrafları ve konuşmaları görenlerin dikkatini çekti.









