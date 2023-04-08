Yağmur Tanrısevsin Saklı Kalsın dizisine başlamadan veda etti

Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası'nın ardından O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği Saklı Kalsın dizisiyle el sıkışmıştı.
Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı, Ayşe Üner Kutlu’nun ise yazdığı polisiye, macera türündeki dizinin kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağmur Tanrısevsin, Şükrü Özyıldız ve Esra Bilgiç'in başrolünü oynayacağı diziye başlamadan kadrodan ayrıldı.
Dizinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan çekimleri ertelendi. Oyuncunun kadrodan neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.