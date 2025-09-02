SPOR

Yahia Fofana, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takım kalecisi Yahia Fofana’yı 3 sezonluğuna kadrosuna kattı. Fransa ekibi Angers'den transfer edilen kaleci Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ta forma giyen Fofana için kulüple anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME!

Yahia Fofana, Çaykur Rizespor’da 1

Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1’de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

