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Yahşihan’da korona virüs denetimleri

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz kafe, restoran ve toplu taşımalarda vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yaptı.İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz kafe, restoran ve toplu taşımalarda vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yaptı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte Yahşihan halkını Covid-19’a karşı dikkatli olmaları konusunda tek tek bilgilendiriyor. Başkan Türkyılmaz, “Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Kaymakamımız Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte ilçemizde bulunan kafe, restoran ve toplu taşımalarda vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Lütfen kendimiz ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım. Korona virüs salgınından birlikte mücadele ederek kurtulacağız” dedi.

“Kurallara uymak çok önemli”
Gerçekleşen denetimde Başkan Türkyılmaz ve Kaymakam Uzunoğlu, kafelerde, restoranlarda ve toplu taşıma araçlarında esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Salgın ile mücadelede uyulması gerekenleri esnaf ve vatandaşlara hatırlatan Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da, "Yahşihanlı vatandaşlarımız kurallara hassasiyetle uyuyor. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Pandemiyi önlemede maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çok önemli. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

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