Yahşihan’da öğrencilere büyük destek

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde “Uzaktan da olsa eğitime engel yok” projesi kapsamında öğrencilere tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtıldı.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katıldığı programda öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için ihtiyacı olan tablet, masa, sandalye ve hijyen seti verildi. Yahşihan Kaymakamlığı, Yahşihan Belediyesi ve Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Şehit Osman Yıldırım İlköğretim Okulunda gerçekleşen program korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı. Seçilmiş öğrencilere tek tek tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtılırken canlı derse katılıp programa gelemeyen öğrencilerin hediyelerini aileleri teslim aldı.

“Eğitime ulaşmak için 18 kilometre yürürdük”

Düzenlenen programda konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıklamasında, “Sizleri görünce çocukluğum aklıma geldi. Ben yaylada büyüdüm. Özellikle lise yıllarımda eğitime ulaşmaya çalışmak için 18 kilometre yürüyerek gelip giderdik. Bu günümüze dönüp baktığımızda alınan eğitim, okuyanı, çalışanı bir yerlere getiriyor. Kaymakamım ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün önderliğinde almış olduğumuz bu tabletler öğrencilerimize çalışma azmi verir. Örnek olarak kabul ederseniz bende buradayım. Elimden geldiği kadarıyla eğitiminizde, öğreniminizde maddi manevi burada yanınızda olduğumu bildirmek istiyorum. Eğer azmederseniz ve çalışırsanız gayret ederseniz inanın önünüzde hiçbir engel yok. Son dönemlerde eğitime ulaşılabilirlik, eğitimdeki bu kalite hiçbir zaman olmadı. Kaymakamım başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmen arkadaşlarım, sosyal yardımlaşmadaki eski mesai arkadaşlarım da inanıyorum ki aynı özveriyle çalışıyorlar. Ben sizden sadece biraz daha gayret bekliyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.