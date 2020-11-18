Yahya Ülker’in Yıldız Ventures’ı girişimcileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Girişimcilik ekosistemine katkı sunan Yıldız Ventures'un Kurucusu Yahya Ülker, "2021 yılında da yatırım programlarımızla startup ekosistemini güçlendirmeyi, yeni iş modellerini ve fikirleri değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin yönetim kurulu üyesi Yahya Ülker, Holding’deki görevinin yanı sıra, kurduğu girişimcilik ofisi Yıldız Ventures ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine yön veriyor.

Yıldız Ventures, gıda ve perakende sektörlerindeki hızlı dönüşüme ve tüketici beklentilerindeki değişime yönelik girişimler başta olmak üzere pek çok farklı alandaki yenilikçi fikir ve girişimlere destek sağlıyor. Projeleri ya da ürünleri için Yıldız Ventures’ın desteğini alan girişimciler, sürecin erken aşamalarından itibaren kurumsal firmalarla iş birliğinden finansal desteğe kadar pek çok farklı imkândan yararlanabiliyor.

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Yıldız Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Gıda ve perakende başta olmak üzere farklı alanlarda binden fazla başvuru alan şirket, gelen tüm fikir, ürün ve projeleri detaylı olarak inceledikten sonra titiz bir seçim süreci gerçekleştiriyor.