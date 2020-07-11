YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yahyalı sağlıklı yaşam için yürüdü

Yahyalı sağlıklı yaşam için yürüdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediyesi, yeni hazırladığı yürüyüş ve bisiklet yolunu insanlara tanıtmak ve onları spora özendirmek amacıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzendi.Sabah saat 06:00’da Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüşe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Yahyalı Belediyesi, yeni hazırladığı yürüyüş ve bisiklet yolunu insanlara tanıtmak ve onları spora özendirmek amacıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzendi.
Sabah saat 06:00’da Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüşe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Doğan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Covid-19 salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşü, 6,5 kilometre uzunluğa sahip parkurda yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yürüyüş sonrası basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Doğan; “Vücudumuz bu hayattaki en büyük yoldaşımız. Ona yapabileceğimiz en büyük destekte dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak. Düzenli sporla vücudumuzun solunum sisteminin aktivasyonunu artırarak, doku ve hücrelerimize yeterli oksijen girmesini sağlıyoruz. Buda hücre hastalanmasını ve yaşlanmasını geciktiriyor. Başta Obezite, Kas Sistemleri Hastalıkları, Nörolojik Hastalıklar, Metabolik Hastalıklar ve en önemlisi Kardiyovasküler Hastalıklardan korunmada, dengeli beslenme ve sporu hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; “Düzenlediğimiz sabah yürüyüşüne katılarak bize destek olan Sayın Kaymakamımıza, ilçe protokolümüze, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve halkımıza teşekkür ediyorum. Yürüyüşün, spor yapmanın, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün 6,5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurunu, ilçemizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilçede mülki amirlik yapmakta, doktorluk yapmakta, meclis üyeliği yapmakta, muhtarlık yapmakta, buranın vatandaşı olmakta, hele hele buranın Belediye Başkanı olmakta çok farklı diye düşünüyorum. Cennet gibi bir diyarda, Cennetlik insanlara güzel hizmetler vermenin hazzını yaşıyoruz. Yahyalı şehirleşme olunda dev adımlarla ilerliyor. Burası Keşfedilmemiş Cennet diyorduk ama artık burayı keşfetmeye başladık. Yürüyüşümüzü 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında tamamladık. Sabah çorbasıyla da bunu taçlandırıyoruz. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Bunun içinde en azından yürüyüş yapalım” diye konuştu.
Düzenlenen yürüyüş organizasyonundan dolayı Başkan Esat Öztürk’e ve Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür eden Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’de konuşmasında; “İlçemiz için güzel bir hafta sonu oldu. “Sağlık Yaşam İçin, Yürüyüş Yap” sloganıyla yürüyüş yaptık. Toplam 6,5 km’lik bir parkurda, geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşam için insanlara bizlerin örnek olması gerekiyor. İyi bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Sağlıklı bir yaşam için yürümemiz gerekiyor. Bu hafta sonu da bunu gerçekleştirdik” dedi.
Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Yahyalı Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara çorba ikram edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 23 gözaltı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:11
Yatsı
21:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor ilk kez 16. sırada

Kayserispor ilk kez 16. sırada

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.