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Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yahyalıspor ligin ikinci yarısında geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet aldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı

Yahyalıspor ligin ikinci yarısında geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet aldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta orta sıralarda mücadele eden Yahyalıspor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda lider Ceyhanspor’a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına Talasgücü Belediyespor ve 5 Temmuz İskenderunspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil-beyazlılar bir an önce toparlanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan Yahyalıspor, ikinci yarıya ise kötü başladı. Üst üste aldığı 2 mağlubiyet ile 18 puanla 9.sırada yer alan yeşil-beyazlılar kalan haftalarda bir birinden zorlu maçlar bekliyor.
Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yahyalıspor, 25 gol atıp kalesinde 19 gol gördü.

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