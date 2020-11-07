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Yakakent’te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 712 gram uyuşturucu madde, 196 gram kenevir tohumu, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeğe ve tüfeğe ait 25 adet dolu fişek ele geçirildi.Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe dahilinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün gece 00.00 sıralarında Liman Mahallesi Sinop Bulvarı üzerinde M.B.

Yakakent’te uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 712 gram uyuşturucu madde, 196 gram kenevir tohumu, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeğe ve tüfeğe ait 25 adet dolu fişek ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe dahilinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün gece 00.00 sıralarında Liman Mahallesi Sinop Bulvarı üzerinde M.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada arka koltuk altında saklanmış 712 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ikameti ve ikamet eklentilerinde yapılan aramada ise 196 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve tüfeğe ait 25 adet dolu fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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