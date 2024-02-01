Yakalanınca kurtulmak için kuyumcunun ortasına tuvaletini yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cono oldukları öne sürülen 5 kadın, Saydam Caddesi’ndeki kuyumcuya altın alma bahanesiyle girdi. Bir süre sonra kadınlardan biri künye çaldı. Bu durumu fark eden kuyumcu kapıyı kilitleyip polise haber verdi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlardan biri ise kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Kadınlar polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINA HER ŞEY YANSIDI

İş yeri sahibi, bir kadının tezgahtan künye çaldığını fark etmesini üzerine elindeki sopa ile önlerini keserek kaçmalarına engel oldu. Daha sonra yaşanan arbedede kadınlardan birisi ayaktayken iş yerinin ortasına tuvaletini yaptı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

