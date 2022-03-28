MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yakamoz S- 245 dizisi uyarlama mı? Yakamoz S- 245 hangi diziden uyarlandı? Yakamoz S- 245 dizisi nerede çekiliyor?

Yakamoz S- 245 dizisi uyarlama mı? Yakamoz S- 245 hangi diziden uyarlandı? Yakamoz S- 245 dizisi nerede çekiliyor?

28.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni yapımı Yakamoz S-245 dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman sonrası izleyicilerin Yakamoz S-245 dizisi hakkında az çok bir fikri oluştu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Yakamoz S-245 dizisi hakkında vatandaşlar pek çok soru sormaya başladı. Farklı konusu ile dikkat çeken Yakamoz S-245 dizisinin uyarlama olup olmadığı da merak edilmektedir. İşte Yakamoz S-245 dizisine dair merak edilenler!

Yakamoz S- 245 dizisi uyarlama mı? Yakamoz S- 245 hangi diziden uyarlandı? Yakamoz S- 245 dizisi nerede çekiliyor?

Yakamoz S-245 dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci aynı yapımda bir araya geldi. Yakamoz S-245 dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar dizinin bir yapımdan uyarlanıp uyarlanmadığı da merak ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yakamoz S-245 dizisi hakkında sorulan soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

YAKAMOZ S-245 DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrollerinde paylaştığı yeni Netflix dizisi yakamoz s-245, 20 nisan'da başlıyor. platformun ilk belçika orijinal dizisi ınto the night'ın uzantısı olma özelliğini taşıyan dizinin yönetmenliğini tolga karaçelik üstleniyor.

YAKAMOZ S-245 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımını OGM Pictures’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Tolga Karaçelik’in oturduğu Yakamoz S-245, 20 Nisan’da gösterime girecek.

YAKAMOZ S-245 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Her bölümü 30-45-50 dakika arası olan Yakamoz S-245 oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Jerry Hoffmann, Ecem Uzun, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ersin Arıcı, Güven Metin Akpınar yer alıyor.

YAKAMOZ S-245 KONUSU NEDİR?

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, denizaltına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri nefes kesen mücadeleyi konu alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Yakamoz S-245, heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketten daha fazlasını şartlar ne kadar kötü olursa olsun insanlığa olan inanç ve umudunu kaybetmemeyi anlatıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakamoz S-245 nerede yayınlanacak? Yakamoz S-245 nerede yayınlanacak?
Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...
Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke ettiNe yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Netflix Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.