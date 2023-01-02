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Yakın zamanda açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi basına tanıtıldı

02.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de modern teknolojiyle donatılan ve yakın zamanda açılması planlanan 1218 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi basın mensuplarına gezdirildi.

Son hazırlıkların yapıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tanıtım programı düzenlendi.

İlk olarak kampüste bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki spor salonu ile havuzu gezen gazetecilere, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Gama Türkerler İşletme Direktörü Osman Citti ve diğer yetkililer bilgi sundu.

Kan alma biriminde sağlık personelince bir gazeteciden alınan kan, pinömatik sistemiyle tahlil için laboratuvara gönderildi.

Gazeteciler, ana hastane binasında kemoterapi ile radyoloji üniteleri, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar, çocuk travma bölümlerini de görme fırsatı buldu.

"HAZIRLIKLARIMIZ SON HIZLA DEVAM ETMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yaptığı açıklamada, uzun zamandır açılması beklenen hastanenin Kocaeli ve bölgedeki sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye taşıyacağını belirterek, "Hazırlıklarımız son hızla devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızla koordineli şekilde, inşallah bütün hazırlıklarımız bitmiş şekilde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Pehlevan, gazetecilerin "Hastanenin tamamlanma oranı nedir? 6 ay veya 1 yıl içinde açılacak mı?" sorularına, "Sonlara geldik. Bütün cihazlar yerleştirilme aşamasında, testler yapılmaktadır. Bundan sonra uzun süre almayacak. Tabii tarihi şu anda söylemem doğru değil ama çok yakın zamanda hizmete başlamış olacağını umuyoruz." cevabını verdi.

Hastanenin 1218 yatak kapasiteli olduğunu aktaran Pehlevan, şu bilgileri paylaştı:

"63 ameliyathanesi, 188 yoğun bakımı olan, gerektiğinde ve olağanüstü şartlarda daha da artabilecek şekilde planlanmış ve dizayn edilmiş, son derece modern teknolojiyle donatılmış bir hastane. Poliklinik hizmetleri, tıbbi cihazlar, ekipmanlar son derece gelişmiş şekilde dizayn edildi ve yerleştirildi. Temin ve kurulma süreçleri devam ediyor. Büyük oranda bunlar tamamlanmış durumda. Tüm hastalıkların tedavisinin burada olması için elimizden gelen gayreti yapıyoruz."

Pehlevan, hastane ulaşımı konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle koordinasyon içinde olduklarını da bildirdi.

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